Mit dem Einbruch der vergangenen Tage hat eine ganze Anlegergeneration ihren ersten Crash überhaupt erlebt. Denn zuletzt ging es zu Zeiten der Finanzkrise und Lehman Brothers im Spätsommer 2008 so heftig und schnell nach unten. Dabei ist die Verunsicherung bei den Marktteilnehmern quasi mit den Händen greifbar. Kein Wunder:

Der Dax hat in der vergangenen Woche 12,4% verloren. Ausgehend vom Top am 19. Februar bei 13.789 Zählern beträgt das Minus sogar 13,8%. Dabei beendete der Index zuletzt sieben Sitzungen in Folge mit Verlusten. Nach einer solchen Serie fragt man sich natürlich schon, wann der Index zu einer Erholung ansetzt.