QSC erwartet für 2020 zweistelliges Umsatzwachstum

- Umsatzanstieg um mindestens 13 % auf mehr als 143 Mio. € geplant



- Nachhaltig positives EBITDA ab Q4 2020



- Alle Ziele für das Geschäftsjahr 2019 erreicht



- Dividendenvorschlag von 3 Cent je Aktie

Köln, 2. März 2020. Die QSC AG entwickelt sich dank ihrer Konzentration auf die Digitalisierung im deutschen Mittelstand mit den Schwerpunkten Cloud, SAP und IoT-Anwendungen erfolgreich weiter. Seit der Trennung vom Telekommunikationsgeschäft zur Jahresmitte 2019 steigt der Umsatz von Quartal zu Quartal kontinuierlich an.

Für das Geschäftsjahr 2019 erreichte QSC, wie schon am 3. Februar 2020 gemeldet, alle ihre prognostizierten Ziele: Der Umsatz belief sich auf 238,0 Mio. €, das EBITDA auf 140,3 Mio. € und der Free Cashflow auf 136,4 Mio. €. Der erfolgreiche Verkauf von Plusnet zum 30. Juni 2019 hatte einen außerordentlichen Ertrag und Liquiditätszufluss bewirkt. Nach dem Verkauf wurde die Planung grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Daraus ergibt sich nach vorläufigen Berechnungen eine Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 14,2 Mio. €. Die neue Planung führt darüber hinaus zu einem latenten Steueraufwand von voraussichtlich 8,8 Mio. €. Der Konzerngewinn liegt nach vorläufigen Berechnungen vor diesem Hintergrund bei 73,5 Mio. €. Der Vorstand wird der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2020 erneut die Ausschüttung einer Dividende von 3 Cent je Aktie vorschlagen.