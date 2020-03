Nach dem Börsendebüt der TeamViewer-Aktie in September 2019 bei 26,25 Euro setzte mit leichter Verzögerung praktisch ein direkter Aufwärtstrend ein und trieb die Kurse bis Ende selben Jahres auf ein Niveau von 33,15 Euro aufwärts. Nach einer 26-prozentigen Kursrallye stoppte die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich und ging in eine Seitwärtsspanne über. Nach dem letzten Test der unteren Begrenzungsebene legte das Papier von TeamViewer zuletzt wieder deutlich zu und konnte sich in der abgelaufenen Woche trotz eines rückläufigen Gesamtmarktes gegen den Abwärtstrend stemmen und erneut an seine Rekordstände zulegen. Möglicherweise folgt hieraus schon sehr bald ein frisches Kaufsignal und dürfte die Aktie in ungeahnte Höhen treiben. Dabei dürfte das Corona-Virus nicht ganz unschuldig sein, zunehmendes arbeiten im Home-Office könnte dem Unternehmen weiteren Auftrieb verleihen.