Wirecard – fulminant in die Woche

120 Euro stehen wieder auf der Uhr bei Wirecard. So sieht ein Comeback aus. Nachdem wir im Börsenbrief am Freitag voll zugegriffen haben im DAX, sind wir heute um 8.05 Uhr zum Börsenstart auf der 12.100 erstmal taktisch short gegangen. Da wir sonst wirklich offensiv unterwegs waren am Freitag. Bei Wirecard sehen wir weiterhin Handlungsbedarf in den Turbos, unter 120 kann man die KA90LE – bester Spread – immer wieder nachlegen. Wir sind extrem gespannt auf die kommende Börsenwoche und am Samstag geht es dann richtig zur Sache an unserem Trainingstag Advanced für Trader und Fortgeschrittene mit Profi-Training von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr.