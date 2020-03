Aroundtown auf dem Weg in die erste Liga

Die Fusion des Unternehmens mit dem Konkurrenten TLG sorgt an der Börse für Kursfantasien.

Die Gewerbeimmobiliengröße Aroundtown zeigt sich anhaltend stark. Im Zuge der Fusion mit TLG Immobilien steht Aroundtown kurz davor, vom MDAX in den DAX aufzusteigen. Der in Deutschland gelistete Luxemburger Immobilieninvestor sicherte sich jüngst rund 78 Prozent an dem kleineren Konkurrenten TLG, der im SDAX notiert ist. TLG-Aktionäre erhalten für jeden ihrer Anteile 3,6 Aktien der Aroundtown SA.

Durch den Zusammenschluss wird Aroundtown zum größten europäischen Anbieter von Gewerbeimmobilien. Die beiden Immobilienunternehmen versprechen sich von der Fusion eine deutliche Gewinnsteigerung, etwa durch Kosteneinsparungen und anderweitige Synergieeffekte: das operative Ergebnis, im Branchenjargon „Funds From Operations“ (FFO) genannt, soll in den ersten fünf Jahren pro Jahr um 92 bis 117 Millionen Euro steigen. 2018 lag das FFO von Aroundtown und TLG zusammen bei 709 Millionen Euro. Das neue Unternehmen soll künftig in Berlin sitzen – Aroundtown will den CEO und TLG den Finanzchef stellen. Zusammen kommen die beiden Unternehmen in deutschen Städten und in den Niederlanden auf Büros, Hotels und andere Immobilien im Gesamtwert von 25 Milliarden Euro.