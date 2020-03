Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird nach der neuen Vorausberechnung der privaten Haushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit werden 24% aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen. [ mehr