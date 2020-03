INDUSTRIA WOHNEN GmbH: Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND mit positivem Jahresrückblick

4,4 % BVI-Rendite in 2019



Ankaufsvolumen 300 Mio. Euro



Cash-Call-Phase wird fortgesetzt



Frankfurt am Main, 02. März 2020 - Der von INDUSTRIA WOHNEN aufgelegte und gemanagte offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND (WKN A12BSB, ISIN: DE000A12BSB8) verzeichnet für das Jahr 2019 erneut eine positive Bilanz. Im Kalenderjahr erzielte dieser eine BVI-Rendite von 4,4 %. Für das vorangegangene Geschäftsjahr wurden Anfang Oktober 2019 je Anteil 1,30 Euro ausgeschüttet. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sind 60% der Ausschüttung steuerfrei für Anleger mit Steuersitz im Inland.

Bestes Ankaufsjahr - weiterhin gute Aussichten für Wohninvestments



Im Rahmen der laufenden 14. Cash-Call-Phase wird aktuell Kapital aufgenommen, um vorhandene attraktive Ankaufsmöglichkeiten für den Fonds nutzen zu können. "Das vergangene Jahr war auf der Ankaufsseite das bislang aktivste in der Historie des Fonds", so Portfoliomanagerin Kerstin Dittrich von INDUSTRIA WOHNEN. So wurden 2019 Investitionen von insgesamt 300 Mio. Euro gesichert. Das entspricht nahezu der Hälfte des gesamten Ankaufvolumens von nunmehr 621 Mio. Euro, welches das Management für den auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierten Publikumsfonds gesichert hat. Das Portfolio umfasst 39 Objekte mit 2.287 Wohn- und 126 Gewerbeeinheiten im Bestand bzw. in der Realisierung. Mittels der Neubauprojekte des Fonds entstehen hierzulande rd. 70.000 qm an neuer Wohnfläche in Regionen, die durch starke Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen geprägt sind.