Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag einen kleinen Teil ihrer erheblichen Gewinne von vergangener Woche abgegeben. Marktteilnehmer sprachen von einer weniger nervösen Stimmung an den Finanzmärkten. In der vergangenen Woche hatte die rapide Verbreitung des chinesischen Coronavirus zu massiven Kursverlusten an den Börsen geführt und Zulauf in als sicher empfundene Wertpapiere befördert.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,19 Prozent auf 177,15 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,60 Prozent. Am Freitag war die Rendite mit minus 0,63 Prozent auf den tiefsten Stand seit September gefallen.