FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag weiter zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1093 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0977 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt machte sich zum Wochenstart allgemeine Entspannung breit. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen gaben etwas nach. Währungen von Rohstoffländern wie Kanada oder Norwegen legten hingegen zu. Marktteilnehmer erklärten die Entwicklung mit der Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken in der Corona-Krise. Zudem hatte in China die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag nicht mehr so stark zugenommen wie zuvor.