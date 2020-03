Dividenden und Steuern: Ausländische Quellensteuern bei Aktien- und Fondsinvestments

Wenn Anleger die Belastung durch ausländische Quellensteuer auf Auslanddividenden gering halten wollen, müssen sie aktiv werden. Fondsanleger sind hingegen seit der Reform der Investmentbesteuerung fein raus.

Die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank zwingt Anleger seit Jahren, alte Gewohnheiten aufzugeben und nach alternativen Geldanlagen Ausschau zu halten. Besonders beliebt sind dabei nicht nur Dividendenfonds, sondern auch Investments in dividendenstarke Einzeltitel. Wer dabei über die deutsche Landesgrenze hinaus investiert, kommt schnell mit dem ausländischen Steuerrecht in Kontakt – und zwar in Form von ausländischen Quellensteuern.