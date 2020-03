Das Biotech-Unternehmen Morphosys startet mit guten Nachrichten und einem Kursgewinn in die neue Woche. Aktuell liegt die Biotech-Aktie mit 2,5 Prozent im Plus bei 98,45 Euro, hatte im frühen Handel in der Spitze aber schon bei 102,80 Euro notiert. Für den Kurssprung sorgt zum einen die technische Erholung am Morgen nach dem „Pandemie-Crash” der letzten Tage, aber auch die Neuigkeiten von Morphosys zum Krebsmedikament ...