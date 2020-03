Sparkassen-Zentralbank noch bis Sommer in Prüfphase

Die derzeit auf Sparflamme laufenden Fusionsgespräche zwischen DekaBank und Helaba sollten bis Sommer mehr Klarheit bringen. Diese Erwartung hegt Gerhard Grandke, der geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (SGVHT). Die jetzige Strategie, erst ein konkretes Zielbild für das geplante Sparkassen-Zentralinstitut auszuarbeiten, unterstützt Grandke.

Wenn ein Zentralinstitut gebaut werden soll und es der Wunsch der deutschen Sparkassen ist, dann wird es nicht der SGVHT sein, der es verhindert, sagte der Vormann des fünftgrößten Regionalverbands (Bilanzsumme +5,0% auf 132,1 Mrd. Euro) mit seinen derzeit 49 Sparkassen am Rande der Bilanz-PK in Frankfurt. Nach Vorstellung von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis könnten die DekaBank und die Helaba der Kern eines Zentralinstituts für die öffentlich-rechtliche Gruppe werden. „Sinn macht aber nur eine Fusion“, so Grandke mit Blick auf die hohen Bankstrukturkosten. Er betonte aber, dass beide Institute nicht in einer wirtschaftlichen Notlage seien. Der mögliche Zusammenschluss sei eher als Präventivmaßnahme zu sehen, „weshalb wir uns auch auf diese Gespräche einlassen“, so Grandke.