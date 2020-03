Umschichtungen treiben Gewinne an

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um keine direkte Handelsidee handelt, sondern viel mehr die möglichen Handelspunkte erläutert werden sollen. Ein zuletzt zuverlässiges Kaufniveau bot der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) verlaufend bei derzeit 137,14 Euro. Oberhalb der Kursmarke von 151,70 Euro könnte ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 158,90 Euro einsetzen. Ein Bruch des Aufwärtstrends und somit des EMA 200 würde allerdings unweigerlich zu Verlusten zunächst in den Bereich von 133,25 Euro führen, darunter auf die Jahreshöchststände aus 2018 bei 121,15 Euro.