QSC bestätigt am Montag die bisher für 2020 und 2022 genannten Ziele. Man will im laufenden Jahr einen Umsatz von 143 Millionen Euro erreichen, der bis zum Jahr 2022 auf 200 Millionen Euro steigen soll. „QSC wird 2022 einen Umsatz von 200 Millionen Euro, einen nachhaltig positiven Free Cashflow und eine EBITDA-Marge von mehr als 10 Prozent erzielen”, kündigt Konzernchef Jürgen Hermann an und bestätigt damit bisherige ...