Erwartungsgemäß lenkt sich nun die Aufmerksamkeit auf Notenbanken und Regierungen. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 ist es quasi zur Norm geworden, dass insbesondere die Notenbanken bei größeren Rückgängen mit Liquidität und Niedrigzinsen jeden deutlicheren deflationären Marktrückgang im Keim ersticken. Ob das eine langfristig gesunde Vorgehensweise ist, steht auf einem anderen Blatt.

Italien kündigte am vergangenen Sonntag eine „Schocktherapie“ an fiskalischen Maßnahmen an. Und die japanische Notenbank hatte versprochen „alles zu tun, was notwendig ist, um die Märkte zu stabilisieren“. Dies war die Meldung, die über die Nacht zum Montag die Futures in die Höhe schnellen ließ. Die Nikkei Futures schossen daraufhin 900 Punkte nach oben:

Mit Beginn des europäischen Handels kamen jedoch die Verkäufer wieder massiv in den Markt. Es ist also diese Woche noch mit einer ganzen Reihe weiterer derartiger Meldungen von Seiten Regierungen und Notenbanken zu rechnen.

Insbesondere von der US-amerikanischen FED, die am vergangenen Freitag bereits ankündigte die monetären Bedingungen zu lockern, wird nun auch eine Zinssenkung erwartet, um der Panik des Corona-Virus zu begegnen. Goldman Sachs-Ökonomen erwarten gar eine außerplanmäßige Zinssenkung noch vor der nächsten offiziellen FED-Sitzung am 16. und 17. März. Zudem wird erwartet, dass es zu einem koordinierten Maßnahmenpaket mit den anderen Notenbanken kommen wird.

Als nächstes stellt sich dann natürlich die Frage, wie effektiv diese Maßnahmen sein werden. Sollten die Maßnahmen wie in der Vergangenheit für eine Stabilisierung an den Finanzmärkten sorgen, wird es sich doch wieder um eine Anleihe an die Zukunft handeln.

Außerdem sind die bisherigen realwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Panik signifikant, China meldete einen Einkaufsmanager-Indexstand von 35,7 (erwartet wurden 45,0) - der tiefste Stand seit dieser erhoben wird. So werden wahrscheinlich einige weitere Unternehmen ihre Gewinnerwartungen für 2020 nach unten anpassen müssen.

So übertrieben die Panik um den Corona-Virus für den einen oder anderen erscheinen mag, alleine die Maßnahmen zu seiner Isolation sorgen für den wirtschaftlichen Schaden.

Das nachhaltigste Mittel werden nicht fiskalische oder notenbanktechnische Stützungen sein, sondern entweder ein Abebben der Neuinfektionen, ein mögliches Gegenmittel oder die Beendigung teilweise übertriebener Maßnahmen in den Volkswirtschaften. Auch wenn das Corona-Virus nach ersten Schätzungen eine höhere Letalitätsrate als das normale Grippevirus haben sollte (und ansteckender ist es allemal), es ist nicht die Pest oder die Cholera.

Autor: Norbert Wangemann

