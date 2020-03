MOBOTIX AG: MOBOTIX fokussiert sich auf sechs Schlüsselmärkte - Intelligente Videosysteme für höchste Sicherheit, mehr Effizienz und größeren Erfolg

DGAP-News: MOBOTIX AG





MOBOTIX liefert keine Überwachungskameras, sondern exakt passende Lösungen, die den speziellen Anforderungen des Marktes genau entsprechen. Nach enger Abstimmung mit dem MOBOTIX Partnernetzwerk fokussiert sich die MOBOTIX AG ab Februar 2020 weltweit vorwiegend auf sechs Schlüsselbranchen: Versorger, Energie & Bergbau; Industrie & Produktion; Gemeinden, Bund & Länder; Handel; Gesundheitswesen; Bildung & Wissenschaft. Die Kombination aus mehr als 20 Jahren Erfahrung, exzellentem technischen Know-how und tiefem Verständnis für die speziellen Belange dieser Branchen stärkt MOBOTIX als individuellen Rund-um-Lösungsanbieter am Markt.



Selbstverständlich bleiben MOBOTIX Lösungen auch zukünftig zentraler Bestandteil professioneller Sicherheitssysteme. Sie unterstützen den optimalen Schutz von Menschen oder Objekten und beugen Schäden vor. Doch die High-End Videotechnologie von MOBOTIX geht längst über reine Sicherheitsanwendungen hinaus. Die intelligenten Videosysteme können inzwischen sogar steuernd eingreifen. Unterstützt durch KI und Deep Learning erkennen und analysieren die Systeme mit ihren intelligenten Apps beispielsweise Gruppenbewegungen, womit sich im Handel oder in Behörden Warte- oder Überfüllungssituationen vermeiden lassen.



Auch Industrie- und Produktionsunternehmen sowie Energieversorger, Bergbau, die Öl- und Gasindustrie oder die Recyclingunternehmen werden ganz gezielt bedient. Hier gilt es zuerst einmal, Personen und die wertvollen Anlagen zuverlässig zu schützen. Darüber hinaus bietet die MOBOTIX Technologie umfangreiches Potenzial zur Prozessoptimierung, was sich unmittelbar positiv auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirken kann. Beispielhaft sei ein Brandschutzprojekt eines Kunden genannt. Positiver Synergieeffekt: Im Rahmen der Prozessüberwachung ergaben sich im Produktionsablauf Verbesserungen, die in eine Produktionssteigerung um 5 % mündeten.



Zudem bietet MOBOTIX in der Gesundheit & Pflege sowie im Bildungssektor Mehrwerte, um die Prozesse effektiver und kostengünstiger zu gestalten. Beispielsweise, indem verschiedene Überwachungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen direkt am Bildschirm passieren, was Wege, Kraft und Zeit spart. So kann die Technologie dazu beitragen, Personal zu entlasten. Die Möglichkeiten sind inzwischen nahezu unbegrenzt und dabei trotzdem hochgradig cybersicher.





























