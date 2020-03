FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfängliche Erholung am deutschen Aktienmarkt hat am Montag nicht lange gehalten. Nachdem der Dax im frühen Handel um bis zu zwei Prozent gestiegen war, bröckelten die Kurse in der Folge wieder ab und der Dax drehte ins Minus. Zuletzt verlor der Leitindex 0,8 Prozent auf 11 798,78 Zähler. Vergangene Woche war der Dax wegen der Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie um mehr als zwölf Prozent eingebrochen.

Die EU-Gesundheitsagentur ECDC hat das Risiko durch das neue Coronavirus in der Europäischen Union von moderat auf hoch heraufgestuft. Im für die weltweite Technologiebranche wichtigen Südkorea stieg die Zahl der Covid-19-Infektionen erneut um mehrere Hundert. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) forderte die Staaten zu raschem Handeln auf, um die Folgen des Virus zu begrenzen.