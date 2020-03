Wirecard ist der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie. Jetzt hat das Unternehmen einen weiteren strategischen Partner auf dem Weg nach oben gewinnen können. So gab das Unternehmen heute bekannt, zukünftig mit Xolo zusammenzuarbeiten. Xolo bietet Kleinstunternehmen und Freiberuflern eine Abwicklungsplattform. Kann Wirecard jetzt wieder nach oben durchstarten? (Welches Unternehmen Wirecard bald den Rang ablaufen könnte, erfahren Sie hier ).

Wirecard ist in den vergangenen Tagen heftig unter die Räder gekommen. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche verlor die Aktie in einer Woche rund 14% an Wert. Auf 2-Wochen-Sicht sind es sogar 17%. Heute notiert die Aktie etwas fester und es stellt sich nun die Frage, ob das der Anfang einer neuen Rallye ist.