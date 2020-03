NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zum Start der neuen Woche dürften die Ängste vor dem Coronavirus die Wall Street belasten. Die Verluste sollten sich aber nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche gebremst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,63 Prozent im Minus auf 25 248 Punkte. Am Freitag war der Dow zeitweise unter 25 000 Punkte gefallen und hatte ein Wochenminus von mehr als 12 Prozent verbucht.

Die Marktteilnehmer seien extrem nervös und achteten auf jede noch so kleine Nachricht über die Coronavirus-Fälle, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank . Erklärbare Rationalität suche man derzeit vergebens.