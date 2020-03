Rund elf Monate ist es her, dass Paions US-Vertriebspartner Cosmo den Zulassungsantrag für das neue Narkosemittel Remimazolam zum Einsatz im Bereich kurzer Sedierungen in den USA beantragt hat. Üblicherweise werden die Zulassungs-Entscheidungen binnen zwölf Monaten durch die zuständige Behörde FDA getroffen. Innerhalb der nächsten Wochen, genannt wurde bisher der 5. April 2020 als spätester Termin, wird die Entscheidung also ...