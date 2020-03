Lilli Staack, Pressesprecherin beim grünen FinTech Tomorrow, erklärte exklusiv gegenüber der Redaktion von wallstreet:online: „Tomorrow macht nachhaltiges Banking digital. Wir bieten ein (kostenloses) Girokonto, das Spaß macht und alles kann, was Nutzer*innen aus ihrem digitalen Alltag gewöhnt sind. Und dabei ist Tomorrow konsequent nachhaltig und ermöglicht es den Nutzer*innen live und transparent in der App mitzuverfolgen, was mit dem eigenen Geld geschieht, wie die Community wächst und welchen Fußabdruck sie mit Ihrem Geld hinterlassen.“

Das FinTech sammelte in einer ersten Finanzierungsrunde im November 2019 rund 8,5 Millionen Euro Risikokapital ein, berichtete das Handelsblatt. Zu den Investoren gehörten unter anderem der Londoner Environmental Technologies Fund sowie der Energiewende-Pionier und Unternehmer Matthias Willenbacher.

Doch die Konkurrenz ist groß: Erstens gibt es in Deutschland bereits eine Handvoll etablierter Ethik- und Umweltbanken wie z. B. die GLS Bank, die Triodos Bank, die Ethikbank, die Umweltbank, die KD-Bank und die Steyler Bank. Zweitens ist das Berliner FinTech N26 die größte Smartphonebank Deutschlands und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als fünf Millionen Kunden in über 25 Ländern. Noch größer ist die britische Smartphonebank Revolut, die weltweit auf acht Millionen Kunden kommt und erst kürzlich mit 5,5 Milliarden US-Dollar zum teuersten FinTech Europas gekürt wurde, so die FAZ.

Tomorrow Co-Gründer Michael Schweikart gibt sich trotzdem kämpferisch. Dem Handelsblatt erklärte er Ende November 2019 wir wollen „das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische und in die Mitte der Gesellschaft holen“. Tomorrow verspricht seine Kundeneinlagen ausschließlich unter Berücksichtigung ökologischer und ethischer Kriterien anzulegen. Auf der Webseite des FinTechs heißt es dazu: „Unser Versprechen an Euch: Kein Cent dieser Einlagen fließt in gestrige Branchen wie Rüstung, Massentierhaltung oder Kohlekraft – wie es häufig bei konventionellen Banken der Fall ist.“

Nachhaltiges Investieren und Direct Banking sind zwei Megatrends der Finanzbranche: Die Summe nachhaltiger Geldanlagen stieg in Deutschland von rund sechs Milliarden im Jahr 2005 auf über 219 Milliarden Euro im Jahr 2018, so das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der deutschen Direktbank-Kunden von 8,2 Millionen auf fast 20 Millionen, so Statista. Für das Jahr 2020 prognostizieren die Experten von Statista 22 Millionen Direktbank-Kunden in Deutschland.

Autor: Ferdinand Hammer

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Service: Produktauswahl Grüne Kapitalanlagen*

Wir haben für Sie, unsere Leser aus der Anlegerklasse Selbstentscheider, eine Produktauswahl zum Thema Grüne Kapitalanlagen zusammengestellt. Auf den Seiten unserer Partner von FondsDISCOUNT.de finden Sie dazu jeweils detaillierte Produktbesprechungen und Zeichnungsmöglichkeiten auf der nächsten Seite dieses Artikels.

Offene Fonds:

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste

Degroof Petercam-Fonds

Und nicht zuletzt: Die beliebtesten Nachhaltigkeitsfonds

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln, auf die Produkt-Links klicken und sich vielleicht für ein Produkt zum Thema entscheiden, wird uns das vergütet.

Bei den Links zu einzelnen Kapitalmarkt-Produkten liegt es auf der Hand, dass wir dabei auf Produktseiten unseres Partners FondsDISCOUNT.de verlinken - nicht ohne handfesten Grund: FondsDISCOUNT.de -zur „Bank des Jahres“ gekürt - bietet über 22.826 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag an. Hinzu kommen ETFs, Direktinvestments und Robo-Advisor-Lösungen – alle zu preisgünstigen Konditionen. Einfach viele Auswahlmöglichkeiten für Selbstentscheider.