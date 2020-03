DWS CIO Flash: Virale Ängste

Was für einen Unterschied zehn Tage machen. Damals sah es noch fast so aus, als würden die schlimmsten Befürchtungen des Coronavirus (Covid 19) nicht eintreffen. Seitdem gab es eine Zunahme der Fälle, insbesondere in Südkorea und im Norden Italiens, dem industriellen Kern des Landes. Epidemiologisch noch beunruhigender ist, dass die Zahl der Fälle auch in Afrika und im Nahen Osten gestiegen ist, mit neuen Fallhäufungen im Iran und dem ersten bestätigten Fall (in Nigeria) in der Süd-Sahara. Als sich dann das Virus auch noch in den USA zu verbreiten anfing, nahm der Ausverkauf der Märkte seinen Lauf.

Obwohl die Zahl der neuen Fälle in China rückläufig ist, hat die weltweite Virusausbreitung einen schweren Tribut an die globalen Finanzmärkte gefordert. S&P 500 und Dax haben von ihren Höchstständen rund 15 Prozent abgegeben. Darin spiegelt sich sicherlich auch der Umstand wider, dass die Bewertung der Märkte an ihrer Spitze keinerlei Wendung zum Negativen einzupreisen schienen. Hinsichtlich der Geschwindigkeit der Kursstürze haben aber auch technische Faktoren (so etwa das Reaktionsmuster gewisser quantitativ orientierter Fonds) eine Rolle gespielt haben. Das Trommelfeuer bestehend aus Unternehmen, die vor Gewinnen warnen, Ökonomen, die ihre Prognosen kürzen, Schulen, die geschlossen werden, und Politikern, die hilflos aussehen, wird wahrscheinlich noch (mindestens) einige Tage andauern.

Dennoch glauben wir, dass die Marktpanik, wenn auch nicht unbedingt die Infektionsrate, relativ bald ihren Höhepunkt erreichen dürfte. Epidemiologische Standardmodelle haben für das neuartige Coronavirus sowohl in China als auch anderswo bisher recht gut funktioniert. Sie deuten darauf hin, dass diese zweite Welle in Westeuropa in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch ihren Höhepunkt erreicht haben wird. Natürlich bleibt die Lage weiterhin ernst. Insbesondere, da es immer wahrscheinlicher scheint, dass sich Covid 19 in Ländern ausbreiten wird, in denen die Gefahr besteht, dass die lokalen Gesundheitssysteme überfordert werden.