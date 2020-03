Tele Columbus und ZDF melden Kooperation

Der Berliner Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat eine Kooperation mit dem ZDF abgeschlossen. „Die nun getroffene Übereinkunft ermöglicht es der Tele Columbus Gruppe, die Programme des ZDF in allen verfügbaren Auflösungen in ihr Netz einzuspeisen, und schafft zugleich die Grundlage für eine umfassende interaktive Nutzung von ZDF-Inhalten auf ihrer digitalen TV-Plattform”, teilt das Unternehmen am Montag mit.Mit dem Vertrag ...