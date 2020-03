Traton will MAN vollständig übernehmen. Das hat die Gesellschaft am Wochenende angekündigt. Schon jetzt hält Traton fast 95 Prozent an MAN. Der Abfindungspreis für die Altaktionäre ist noch nicht bekannt. Die Analysten von Independent Research halten ein Gesamtvolumen von 357 Millionen Euro für realistisch. Mit der Fusion kann es Synergien geben. Traton wird damit zudem ein wenig mehr zum globalen Nutzfahreuge-Champion. Das ...