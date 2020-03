Ein erster Versuch der Plug Power, heute die Erholungsbewegung vom Freitagnachmittag vorzusetzen, endete an der US-Börse recht schnell. Im frühen Handel an der NASDAQ konnte der Aktienkurs von Plug Power zwar bis auf 4,65 Dollar klettern, liegt mittlerweile aber nur noch bei 4,22 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ist dies ein Minus von 2,65 Prozent.Ein zwischenzeitlicher Anstieg über das in der vergangenen Woche ...