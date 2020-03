Der DAX erholt sich, der Dow schießt auf plus 3% nach oben. JETZT ist die Zeit, short was einzuziehen. Nämlich den Dow Turbo Bear GB9VSN. Kaufen bis 24 Euro. Take Profit auf 26,50 Euro. Wirecard rennt derweil auf 119 nachbörslich. Schöne 3 Euro Rally. Wer am Mittag in den Turbo rein ist - KA90LE – nimmt 50% der Gewinne raus.