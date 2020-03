Nordex kommt unter die Räder, so wie fast alle Aktien. Aber unser Tipp Shop Apotheke von Montag früh rennt. Logo. Ausverkauf im Online-Shop. Das gab es im Video heute früh. Nun – Nordex. Dort kauft Ihr den Turbo GB8QFG fürs Comeback. Wir sehen plus 10% in der Aktie kurzfristig als möglich. Der Hebel 4 beschleunigt das.