NEW YORK (dpa-AFX) - Starker Wochenbeginn für die Wall Street: Nach dem Ausverkauf in der Vorwoche mit einem Wochenverlust von mehr als 12 Prozent griffen die Anleger am Montag wieder kräftig zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt gut 3 Prozent auf 26 174,76 Punkte.

Der Dow sei in den vergangenen Tagen im Zuge der Coronavirus-Krise schneller gesunken als gedacht, hieß es von den Charttechnik-Experten von Index Radar. Nun sei der Markt hoffnungslos überverkauft.