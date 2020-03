Bei der Deutsche Konsum REIT wird laut über eine Zweitnotierung der Aktien nachgedacht. Diese Zweitnotiz könnte an der Börse von Johannesburg (Südafrika) erfolgen. Das Main Board der dortigen Börse könnte zur zweiten Heimat werden.Man will sich so eine neue Investorenbasis erschließen, die an Immobilienaktien interessiert ist. In Südafrika war die Deutsche Konsum schon zwei Mal auf Roadshow. Das Interesse der Investoren ...