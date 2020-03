DAX – nach dem Crash ist vor dem Rekord?

Ausverkauf bei 11.600 und dann zu neuen Höhen? Business as usal? Alles hinein? Bitte nicht. Kopf weiterhin einschalten am Markt, aktiv in den Tagen handeln was bedeutet für Dienstag – Kurse im DAX oberhalb 12.200 für Shorts nutzen, so wie heute bei 11.700 die Long-Positionen gebastelt wurde. In den USA war der Move in Apple von 8 Prozent gefühlt schon wieder zu gut. Negative Wirtschaftsdaten werden kommen. Garantiert. Womöglich doch langsamere Zinssenkungen in den USA – könnte Druck auf den Euro geben. Wir empfehlen jetzt – Dollar long mit WKN KA4WNR. Nasdaq? Sollte man jetzt nach dem irren Move anshorten. Puffer einbauen. WKN – GB5L3P. Also – Nerven bewahren, antizyklisch bleiben, in beiden Richtungen die Chancen nutzen aber nichts hinterherlaufen. Schönen Börsendienstag mit uns. Ab 8 Uhr stehen wir im Börsenbrief dann wieder bereit.