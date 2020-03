---------------------------------------------------------------------------

Daldrup & Söhne AG schließt erste Sondierungsbohrung für Schweizer Nagra erfolgreich ab, weitere Bohrung bereits begonnen



Analysten bestätigen Empfehlungen und adjustieren Kursziel

Oberhaching / Ascheberg, 3. März 2020 - Die Research Häuser SMC-Research und Pareto Securities haben unter Berücksichtigung des Verkaufs der Geysir Gruppe an die IKAV-Gruppe inklusive der Kraftwerksaktivitäten ihre Empfehlungen für den Bohrtechnik- und Geothermiespezialisten Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) mit Halten respektive Kaufen bestätigt. Mit dem vollzogenen Verkauf des Kraftwerksgeschäfts hat der Daldrup-Konzern signifikant Verbindlichkeiten abgebaut und wird sich nun wie bereits angekündigt auf das Bohrdienstleistungsgeschäft konzentrieren, um dieses auf eine ertragreichere Basis zu stellen. Bereinigt um die bereits am 15.01.2020 kommunizierten Wertkorrekturen aus dem Geysir-Verkauf und Beratungsleistungen war das in der AG gebündelte operative Bohrgeschäft nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2019 positiv. Die Gesamtleistung wird den prognostizierten Wert von mindestens 39 Mio. Euro voraussichtlich gut erreichen.



Analysten setzen Kursziele von 4,00 und 4,30 Euro

Die Analysten bewerten den Verkauf der Geysir-Gruppe als "Befreiungsschlag": Holger Steffen, SMC-Research, resümiert: "Daldrup & Söhne besetzt mit den Themen Erneuerbare Energien, Trinkwassergewinnung und Rohstoffe eindeutig Zukunftsthemen und kann sich künftig auf die Entwicklung des Bohrgeschäfts konzentrieren .". Er setzt ein Kursziel von 4,30 Euro. Zafer Rüzgar, Pareto Securities AS, errechnet ein Kursziel von 4,00 Euro und vergibt eine Kaufen- Empfehlung. Er geht davon aus, dass Daldrup seine EBIT-Marge in Richtung 5 % wird steigern können. Dazu sollen u.a. Effizienzsteigerungen im Handling der Bohraufträge und im Einkauf sowie ein verbessertes Projekt-Controlling beitragen.