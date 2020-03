Vorbehaltlich einer weiteren genauen Prüfung und gesicherter Offtake-Verträge könnte der australische Staat bis zur Hälfte der Finanzierung an dem Projekt im Gesamtvolumen von 72 Mio. USD in Form von zinsgünstigen Darlehen beisteuern.

Der Graphitspezialist Ecograf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) erhält Rückenwind vom australischen Staat. Die australische Regierungsbehörde Export Finance Australia hat ihre prinzipielle Unterstützung bei der Finanzierung der geplanten Batteriegraphit-Raffinerie von Ecograf Limited in Kwinana, West-Australien, zugesagt!

Export Finance Australia ist ein Unternehmen, das dem australischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel untersteht und Finanzierungslösungen für australische Unternehmen anbietet. Die Rolle der Export Finance Australia lässt sich mit der der deutschen KfW IPEX-Bank vergleichen.





Abbildung 1: Modell der künftigen Graphit-Raffinerie in Kwinana bei Perth, West-Australien.

Ecograf hat ein detailliertes Modell für die Finanzierung der Graphit-Raffinerie in Kwinana ausgearbeitet, das einen Darlehensanteil in Höhe von 35 Millionen US-Dollar enthält. Diese Summe würde etwa 50% der gesamten Baukosten abdecken (siehe ASX-Ankündigung "EcoGraf Lithium Valley Development" vom 11. Juni 2019). Die Export Finance Australia könnte diesen Darlehensanteil gegebenenfalls komplett übernehmen. Die hochmoderne Verarbeitungsanlage von Ecograf wäre weltweit die erste Anlage, in der gereinigtes Kugelgraphit für den Lithium-Ionen-Batterien auf umweltschonende Weise, ohne Einsatz von Flusssäure, gewonnen wird.

Industrie hat großes Interesse an umweltverträglicher Graphitreinigung

Die einzigartige und umweltverträgliche Graphitreinigung des Unternehmens hat großes Interesse bei Herstellern von Elektrofahrzeugen (EV), Lithium-Ionen-Batterien und Batterieanoden geweckt, die die Nachhaltigkeit der Lieferketten von Batterie-Mineralien verbessern wollen.

Ecograf informiert in seiner heutigen Meldung darüber, dass die Vorentwicklungsaktivitäten für das Projekt planmäßig verlaufen. Das Unternehmen schließt derzeit endgültige Vereinbarungen mit der westaustralischen Regierungsbehörde Development WA über sein vorgeschlagenes 6,7 ha großes Gelände in Kwinana ab. Mit GR Engineering Services Limited wurde eine Absichtserklärung für den Bau, den Betrieb und die Wartung des Werks in Kwinana unterzeichnet, und die Parteien bereiten die endgültige Vertragsdokumentation vor.

Die nachfolgende Graphik zeigt, dass auch in Europa derzeit in beispielloser Weise investiert wird, um neue Produktionskapazitäten für Batterien für Elektrofahrzeuge zu schaffen. EcoGraf sei ideal positioniert, um einen Teil dieser neuen Nachfrage zu decken, hofft Ecograf MD Andrew Spinks. Die Gespräche mit potenziellen Kunden gehen weiter.

Abbildung 2: Geplante Produktionsstandorte für Batterien in Europa

Die Forderung nach transparenten Lieferketten für Batteriebestandteile und insbesondere deren Ökobilanz verschafft Ecograf einen großen Wettbewerbsvorteil, denn bis zum heutigen Tag kommt 100 Prozent des in Batterien verwendeten Naturgraphits (in Form von Kugelgraphit) aus China. Dort wird Naturgraphit mit Hilfe von Flusssäure gereinigt.

Dass Export Finance Australia EcoGraf bei der Finanzierung der Anlage in Kwinana (voraussichtlich) unterstützen wird, ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und eine Bestätigung des Geschäftsmodells von EcoGraf. Die Finanzierung solcher Projekte ist eine große Hürde, gerade für kleinere Unternehmen wie EcoGraf, und die Unterstützung von Export Finance Australia wäre so ein Schritt, der das Projektrisiko erheblich senken würde.

