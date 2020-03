PEH Wertpapier AG: Sentimentindikatoren signalisieren extrem überverkaufte Aktienmärkte

- PEH EMPIRE hat durch systematische Reduzierung der Aktienquote Verluste deutlich begrenzt

- Fondsmanager Stürner erwartet aber keinen langanhaltenden Bärenmarkt

- Niedrigere Kurse nach Markteinbruch bieten erste Kaufgelegenheiten für Aktien





3. März 2020, Frankfurt - Die Kursstürze an den internationalen Börsen in der letzten "schwarzen" Februarwoche haben ein Ausmaß angenommen, das vor Monatsfrist noch nicht absehbar war - aber das Indikatorensystem des PEH EMPIRE Fonds (ISIN: LU0385490817) hat sich einmal mehr bewährt. In den vergangenen knapp zwei Wochen wurde die Aktienquote im Fonds aufgrund der eingetrübten Marktindikatoren sukzessive auf temporär bis zu 40 Prozent reduziert.





Martin Stürner, Fondsmanager des PEH EMPIRE, erläutert:



"Die Sentiment-Signale unseres Indikatorensystems dominieren in der aktuellen Marktsituation die Aktienquotensteuerung. In der vorletzten Februarwoche haben die Sentimentindikatoren signalisiert, dass die Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten abflacht, weshalb wir die Aktienquote im PEH EMPIRE aktiv auf bis zu 40 Prozent verringert haben. Der Sell-out am 28. Februar - mit Kursrückgängen intraday bei einzelnen Aktien von mehr als 10 Prozent - hat zu einer kurzfristig extrem überverkauften Signallage in unserem Indikatorensystem geführt. Bis dato hatten wir diese Signallage in unserem Indikatorensystem nur zweimal: jeweils auf dem Höhepunkt der