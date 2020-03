HOCHTIEF - Pullback könnte Short-Chance bringen

Die Titel zeigen deutliche Schwäche. Ein Pullback an die untere Kanalbegrenzung bietet sich im Bereich von 93,30 bis 96,00 Euro für eine Short-Position an. In der Folge sollten die Aktien wieder nach unten abdrehen und Kurs auf 90,00 Euro und tiefer nehmen. Der Stopp befindet sich bei 103,00 Euro, das Kursziel weiter bei 74,00 Euro.

Trading-Strategie: