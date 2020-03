Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich weiterhin fest im Griff der Coronavirus-Panik, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Index in der Vorwoche innerhalb weniger Handelstage vom Verlaufshoch am 17. Februar bei 13.795 Punkten bis auf 13.624 Punkte im Vortagestief gefallen sei, habe der DAX am Vortag eine leichte Erholung starten können. [ mehr