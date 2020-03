Coronavirus macht auch vor Banken nicht Halt

Nein, Deutschlands Banken haben es derzeit nicht leicht. Im gesättigten Marktumfeld tummeln sich zu viele Player, als dass alle ausreichend Einlagen von Kunden einsammeln könnten; die Niedrigzinspolitik der EZB sorgt dafür, dass die Zinserträge schneller schmelzen als die Erträge anderswo generiert werden können; und jetzt kommen auch noch die Auswirkungen des Coronavirus auf die (globale) Konjunktur hinzu, was den Banken als Finanzierern der Wirtschaft zusätzliche Einschläge ins Kontor beschert.

Wie sich der Branchenprimus Deutsche Bank in diesem Umfeld schlägt, haben wir in PB v. 28.2. erörtert. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Werte in der zweiten Reihe.