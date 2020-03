Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Anleihen südeuropäischer Länder verbuchten dagegen Gewinne. Am Markt wurde auf die bessere Stimmung an den Börsen verwiesen, nachdem diese in der vergangenen Woche wegen der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingebrochen waren.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen auf 177,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,62 Prozent. Am Montag war die Rendite mit minus 0,66 Prozent auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

Belastet werden als sicher empfundene Wertpapiere durch die Hoffnung auf Finanzhilfen in der Virus-Krise durch die Staaten und Notenbanken. Große Zentralbanken haben ihre Handlungsbereitschaft signalisiert, während die Währungshüter in der besonders betroffenen asiatisch-pazifischen Region bereits handeln.

Am Dienstag senkten die Notenbanken Australiens und Malaysias ihre Leitzinsen. Die Bank of Japan versorgt die Geschäftsbanken weiter mit Zusatzliquidität. Am Dienstag wollen die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 miteinander telefonieren, um die Lage zu beraten./bgf/la/mis