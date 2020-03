Weltweite Ausbreitung des Coronavirus wohl nicht mehr zu vermeiden - Spürbare Belastungen für Wirtschaft erwartet

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In unserem Hauptszenario ist die weltweite Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr zu vermeiden, allerdings in einer milden Verlaufsform, was bedeutet, dass Neuansteckungen außerhalb Chinas weiter zunehmen, Reisebeschränkungen Bestand haben oder sogar noch ausgeweitet werden und Lieferketten aufgrund von Produktionsbeschränkungen in den kommenden Monaten teilweise Störungen aufweisen, berichten die Analysten der DekaBank. [ mehr