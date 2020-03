„Coronavirus – Navigating the Volatility“ | Barings-Experten kommentieren

Das Ergebnis ist der beigefügte Bericht „Coronavirus: Navigating the Volatility“: Barings-Experten aus den Bereichen Festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien teilen ihre Ansichten darüber, wie sich das sich ausbreitende Corona Virus auf die globalen Kapitalmärkte auswirkt.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung dieses aktuellen Berichts mit Erkenntnissen des globalen Chefstrategen von Barings zum Umgang mit Unsicherheit und des Head of Greater China Investments sowie eine Bewertung der globalen Kreditmärkte (High Yield Bonds und Broadly Syndicated Loans, Investment Grade, Emerging Markets Corporate Debt, Private Credit); Staatsschulden und Währungen; globale Aktien und Immobilien.

Zusammenfassungen der Expertenkommentare:MACROECONOMIC & GEOPOLITICALKEEPING PERSPECTIVE AMID RISING UNCERTAINTYDr. Christopher Smart, CFA Chief Global Strategist and Head of the Barings Investment Institute