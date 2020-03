Ein deutlicher Kursgewinn für die Ballard Power Aktie im gestrigen US-Handel mit mehr als 12 Prozent Plus heizt an der Frankfurter Börse die Spekulationen um eine weitere Erholungsbewegung an. Im Tradegate-Handel steht aktuell ein Plus von 5,1 Prozent auf 9,472 Euro für die Brennstoffzellen-Aktie zu Buche, die den gestrigen US-Handel mit 10,03 Dollar nur 4 Cent unter dem Tageshoch beendete. Und mit einem neuen charttechnischen ...