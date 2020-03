Viele Aktien gibt es nicht, die in den letzten Tagen in der Pandemie-Panik an den Börsen sich gegen den stark negativen Trend stemmen konnten. An der deutschen Börse gab es vor allem mit der Teamviewer Aktie einen Wert, der sich mit starken Kursgewinnen im negativen Marktumfeld in Szene setzten konnte. Warum auch nicht, die Produkte des Software-Konzerns setzen auf Fernzugriffe und Fernwartung und passen damit bestens in die ...