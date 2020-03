TL19-505 in der Main Zone, die 7,4 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 6,3 Meter Länge erbohrte, darunter 10,13 g/t Au über 4 Meter,

TL19-503 im Eastern C Zone Explorationsziel mit 14,8 g/t Au über 7.0 Meter, darunter 101,0 g/t Au (!) über 1,0 Meter,

TL19-502 in der Main Zone mit 5,2 g/t Au über 7, Meter sowie - TL19-506, die auf die Eastern C Zone abzielte, mit 14,6 g/t Au über 1 Meter, 11,8 g/t AU über 1Meter und 8,13 g/t über 1 Meter! (Dieses Bohrloch war in einer neu entdeckten Linse hochgradiger Vererzung östlich des Gebiets der bekannten Ressource abgeteuft worden.)