Ballard Power konnte sich gestern im späten Handel über 8,70 retten. Für erste technische Kaufsignale muss aber die 9-Euro-Marke zurückerobert werden. Und genau danach sieht es heute mit aktuell 9,55 Euro aus! Aber reicht das?

Der Dämpfer bei den Wasserstoff-Aktien in den vergangenen Tagen war enorm. Denn während die großen Indizes zwischen 10% und 15% verloren, gingen Ballard Power oder Nel ASA über 30% in die Knie.

Tesla und Elektromobilität ist derzeit das beherrschende Thema, wenn es um CO2-Ausstoß und Klimaneutralität geht. Doch die Entwicklung von Brennstoffzellen und damit der Wasserstoffantrieb haben auch unserer Sicht ebenfalls ein riesiges Marktpotenzial. Zumal die E-Aktien wie Tesla schon relativ teuer sind.