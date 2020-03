FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag die Kurserholung verfestigt. Der Dax baute die Gewinne aus dem frühen Handel am Vormittag aus und lag zuletzt mit 2,9 Prozent auf 12 197 Punkte im Plus. Die Erholung relativiert sich allerdings mit dem Blick zurück: In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000 Zähler eingebrochen.

Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank verwies zur Begründung für die Kursgewinne auf eine am Mittag anstehende Telefonkonferenz der Finanzminister der G7-Staaten zur Coronavirus-Epidemie, an der auch die Notenbanker teilnehmen sollen. Allerdings sei von dieser Konferenz kurzfristig wohl keine unmittelbare Hilfe zu erwarten, vermutete Reid: "Sie werden wohl noch etwas Zeit brauchen, um sich wirklich untereinander abzustimmen".