Angst vor dem Unbekannten belastet die Marktstimmung

Die Furcht vor einer Pandemie hat die globalen Aktienmärkte in dieser Woche hart getroffen, den MSCI-World-Index negativ beeinflusst und mehrere Marktindizes, darunter den S&P 500, in den Korrekturbereich gestürzt. Langfristige Staatsanleihen erreichten rekordtiefe Renditeniveaus und der Goldpreis stieg stark an, da sich die Anleger auf sichere Anlagen konzentrierten. Es ist zwar schwer zu sagen, ob sich diese Trends fortsetzen werden, aber wir gehen davon aus, dass die Märkte in den nächsten Wochen unruhig bleiben werden.

Weiterlesen auf den Südseiten der Börse München…