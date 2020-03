Visa kappt Wachstumsziele - SES mit massiver Gewinnwarnung - Airline-Aktien weiter stark unter Druck

Wien (www.aktiencheck.de) - Der Reigen an Coronavirus bedingten Gewinnwarnungen geht indes munter weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) habe gestern nachbörslich auch Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) seine Wachstumsziele zusammengestutzt, der Kursrückgang nach einem starken Handelstag (-0,4%) habe sich aber sehr in Grenzen gehalten. [ mehr