Wirecard und DAX – Aufräumarbeiten

Liebe Leser, wir stellen uns immer Kritik und sind weit davon entfernt, hellsehen zu können. In den letzten Tagen haben wir zu Nerven bewahren animiert, ob bei Wirecard oder dem DAX. Im Video am Sonntag und am Montag früh im Börsendienst haben wir eine Spanne von 11.600 bis 12.200 im DAX in Aussicht gestellt für die kommende, also die laufende Woche. Nun der Kommentar eines Lesers, den wir mal aufgreifen wollen: “Anmerkung zu Ihren Empfehlungen. Souveränität sieht anders aus. Keine Ahnung was sie wollen. Schwingen sie ruhig weiter. Vg” vom Leser S. Unsere Antwort – man kann uns kritisieren, aber unsere Idee war, Long und Short parallel zu spielen, die Positionen via Take Profit abholen zu lassen. Je näher an 11.600 long gehen, je näher an 12.200 short. Man kann uns viel vorwerfen, aber dazu hatten wir stark fallende Vola in Aussicht gestellt. Von Puts abgeraten. Seit Freitag ist der VIX von 50 auf 30 gefallen. Die Puts haben massiv gelitten. Da muss man sich als Team, das in den letzten Tagen 20h täglich gearbeitet hat – was man im Börsenbrief glauben wir sieht – auch mal sagen “was will Leser S?. Nix für ungut, aber vielen vielen vielen Dank an alle Leser im Börsenbrief, die in den letzten Tagen extrem verständnisvoll waren, wenn eine Info mal statt binnen 5 dann binnen 20 Minuten erst bei Ihnen war. Wir haben rund um die Uhr Fragen beantwortet, bei uns ging es morgens 7.30 Uhr bis abends 22.30 Uhr. Das dürft Ihr alle erwarten und wir bedanken uns bei allen Abonnenten für die Treue gerade in solchen Tagen. Und bei allen, die sich für den Trainingstag Advanced am Samstag auch interessiert haben via unserem Kontakt info@feingold-research.com – bis auf 2 Plätze sind wir voll. Bleibt nervenstark – Euer TEAM Feingold Research