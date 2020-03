paragon will bei Voltabox aussteigen

Überraschender Schritt von paragon: Das Unternehmen will sich von seiner Beteiligung an Voltabox trennen. Bisher hält man an der Gesellschaft die Mehrheit von 60 Prozent. Hintergrund seien zunehmend kleiner werdende Schnittmengen zwischen den Geschäftsmodellen von paragon und Voltabox, heißt es aus dem Unternehmen am Dienstag zur Begründung.„Die Optionen, die paragon derzeit prüft, reichen von einem Teilverkauf bis zu einem ...