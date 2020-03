Börsenpaar: Eine Antwort wäre an dieser Stelle nicht flächendeckend, weil jeder Anleger eine andere Konstellation des Depots besitzt, in Verbundenheit mit einem individuellen Anlagezeitraum. Wir können dennoch eine für uns wichtige Information den Anlegerinnen und Anleger geben: In den Märkten hat sich seit der achten Kalenderwoche eine mittelfristige Korrektur etabliert, die wir bereits seit Monaten als eine Variante in unsere Analysen integriert haben. Aus diesem Grund sollte man damit rechnen, dass die Märkte weiterhin in den ersten zwei Quartalen volatil bleiben. Zudem gehen wir davon aus, dass die Tiefstände nochmals getestet werden könnten. Denn jede Korrektur besitzt immer zwei Beine.

w:o: Wie und wann entstand Eure Leidenschaft für die Börse?

Börsenpaar: Unsere Leidenschaft für die Börse entstand schon sehr früh. Seit über zwölf Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit den Finanzmärkten und im Laufe der Zeit haben wir uns immer tiefer in die Thematiken der Börse hineingefuchst. Eine der ersten Internetseiten, die uns damals auffiel, war wallstreet:online. Bernd hat schon als Jugendlicher aufmerksam die Telebörse verfolgt. Seinen ersten Börsenalgorithmus schrieb er im Rahmen des Studiums, der bis heute noch Anwendung findet. Laura fand ihre Leidenschaft dafür im Rahmen des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Deswegen ist einer der Bausteine in den Analysen die Unternehmensbewertung. Denn die erlernte fundamentale Analyse können wir gut mit unserer bereits entwickelten Leidenschaft, der technischen Analyse, verbinden und vertiefen.

w:o: Wann und wie entstand die Idee, andere an Eurem Börsenwissen teilhaben zu lassen?

Börsenpaar: Im Laufe der Zeit wurden wir oft gefragt, wie die ersten Schritte an der Börse zu machen sind, wie die ersten Investitionen zu tätigen sind und wie es möglich ist, eine Aktie zu kaufen. Uns ist aufgefallen, dass sich für die Börse viel zu wenig Menschen in Deutschland interessieren. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass die meisten Menschen nicht wissen, womit sie anfangen sollen. Wir wollen auf Instagram und auf unserer Website daher Licht in die dunkle Börsenwelt bringen und unseren Mitmenschen im deutschsprachigen Raum helfen, an der Wirtschaft zu partizipieren.

w:o: Lebt Ihr vom Aktienhandel, wie Ihr auf Eurer Website beschreibt oder geht Ihr nebenher noch anderweitigen Beschäftigungen nach?

Börsenpaar: Wir leben rein von den Erträgen der Märkte.

w:o: Wie analysiert Ihr Wertpapiere und wie trefft Ihr dann anhand von welchen Kriterien Eure Anlageentscheidungen? Auf welche Expertisen, Netzwerke oder Informationen könnt Ihr dabei zurückgreifen?

Börsenpaar: Wir verwenden die fundamentale Analyse sowie die technische Analyse für unsere Anlageentscheidungen. Diese setzen wir für unser aktives Handeln ein und verwalten damit zusätzlich unsere langfristigen Depots. Dabei fließen unsere langjährigen Erfahrungen ins Börsengeschehen mit ein.

w:o: Welches Depot bzw. welchen Broker nutzt Ihr?

Börsenpaar: Wir nutzen nicht nur ein Depot bzw. einen Broker. Es ist wichtig, einen passenden Broker für sein Anlageverhalten zu haben. Im Vordergrund sollten die AGBs und Transaktionskosten des jeweiligen Brokers oder Partners stehen. Das gilt auch für das gehandelte Produkt. Für uns ist zum Beispiel die Erreichbarkeit unseres Brokers wichtig. Sollte nämlich eine Abrechnung von der EUREX nicht stimmen, möchten wir eine schnelle Klärung der Orderausführung. Das ist jedoch sehr individuell zu halten. Deswegen wollen wir lieber keine Namen an dieser Stelle nennen.

w:o: Wie beschreibt Ihr Euren Kundenstamm/Eure Follower? Wer tummelt sich auf Euren Profilen?

Börsenpaar: Unter unseren Followern befinden sich Menschen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die mit dem Investieren anfangen möchten, bis hin zu denen, die schon mehr als 30 Jahre an den Märkten teilnehmen. Unsere Follower stellen uns viele Fragen, zum Beispiel wie ein Trend definiert ist oder was Dark Pools an der Börse sind. Es hängt davon ab, welchen Wissenstand der- oder diejenige hat. Wir weisen keine Frage ab, denn jede hat ihre Berechtigung. Diese Börsen-Thematik in Deutschland zu publizieren und das Wissen über die Börse zu verbreiten, ist leider ein sehr verpöntes Thema, wie wir feststellen konnten.

Viele Menschen reden nicht über Geld. Viele erzählen nicht, dass sie Aktien oder ein Sparplan haben. Keiner tauscht sich gern über Geld aus. Geld ist und bleibt ein sehr schwieriges Thema in Deutschland. Ein Modedesigner sagte einmal, „Geld fliegt zum Fenster hinaus und kommt zur Tür wieder rein“. Für solch eine Aussage benötigt man einen klaren Durchblick seiner Geldflüsse. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, jeden Börseninteressierten zu helfen, die Aktienkultur in Deutschland zu unterstützen und freundlicher zu gestalten.

Kurzvita des Börsenpaares, Bernd und Laura (Foto):

Seit über 12 Jahren beschäftigt sich das Boersenpaar mit den Thematiken rund um die Börse. Von Haus aus sind sie eine Wirtschaftswissenschaftlerin und ein Wirtschaftsingenieur. Vom Herzen her sind sie durch und durch Börsianer. Sie leben von den Erträgen der Märkte und sind aktive Anleger – mit einer hohen Expertise im Bereich der technischen und fundamentalen Analyse. Sie verfügen über eine große Anhängerschaft auf Instagram.

Website: www.boersenpaar.de

Instagram: @boersenpaar

