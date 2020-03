Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,23 Prozent auf 176,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,59 Prozent. Am Montag war die Rendite mit minus 0,66 Prozent auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Bei Anleihen südeuropäischer Länder gingen hingegen die Renditen zurück. Besonders Italien und Griechenland profitierten von der zuversichtlicheren Stimmung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder deutlich gestiegene Risikofreude der Anleger hat deutsche Bundesanleihen am Dienstag belastet. Am Markt wurde auf die bessere Stimmung an den Börsen verwiesen, nachdem diese in der vergangenen Woche wegen der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingebrochen waren. Nun hofften die Aktienanleger auf eine Krisenintervention führender Notenbanken angesichts der weltweiten Ausbreitung des Virus.

Angesicht neuer Verunsicherung infolge der Ausbreitung des Coronavirus bekundeten führende Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed, die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank grundsätzlich ihre Bereitschaft, notfalls stützend einzugreifen. In der besonders betroffenen asiatisch-pazifischen Region handelten die Währungshüter bereits. Am Dienstag senkten die Notenbanken Australiens und Malaysias ihre Leitzinsen. Die Bank of Japan versorgt die Geschäftsbanken weiter mit Zusatzliquidität.

An diesem Dienstag wollen die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 miteinander telefonieren, um die Lage zu beraten. Volkswirte dämpften aber die Erwartungen. So sagte der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater: "Die unmittelbaren wirtschaftlichen Probleme liegen in einem vorübergehenden gleichzeitigen Ausfall von Angebot und Nachfrage aufgrund eines von außen kommenden Schocks, und das weltweit. Dagegen können die Notenbanken direkt wenig tun."/la/jsl/jha/